"Uma floresta animada" como no tempo do cinema mudo

Filmes de animação na tela e músicos em palco para um filme-concerto a pensar nos mais novos. "São filmes de animação que nós musicamos em tempo real, em palco", explica João Martins, um dos músicos.

"A floresta animada" reúne um conjunto de filmes de animação sobre a vida na floresta, percorrendo vários momentos da história do cinema de animação, e o trabalhos de realizadores de várias gerações e nacionalidades (Kirsten Lepore dos Estados Unidos, Georges Schwizgebel da Suíça, Heikki Prepula, Ismo Virtanen e Mariko Härkönen da Finlândia). E enquanto os filmes são projetados, os músicos criam um universo sonoro como no tempo do cinema mudo.

Mas para esta banda sonora ao vivo, os músicos recorrem a instrumentos convencionais e não só. João Martins conta que a instrumentos como a harpa, o piano, e o saxofone juntam-se instrumentos inventados pelos músicos (como latas com molas, escovas ou colares) e instrumentos mais raros como o theremin "que é um instrumento que funciona com umas antenas e a interferência de campos eletromagnéticos".

O objetivo é agradar a toda a família, pelos filmes infantis e educativos, pela música ao vivo e pela diversidade de instrumentos utilizados. A próxima apresentação é na Black Box da Plataforma das Artes em Guimarães. Mais informações aqui .