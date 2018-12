"Uma Noite de Natal" com Gisela João 

Gisela João vai apresentar espetáculo "Uma Noite de Natal"

Gisela João vai apresentar, já a partir desta quinta-feira, um espetáculo único de Natal, com repertório por si escolhido, em que, acompanhada por um trio de jazz e uma orquestra, interpreta clássicos desta quadra festiva.

Os concertos decorrem no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de 20 a 22 de Dezembro, dia 23 no Multiusos de Viseu, na Casa da Música, no Porto, a 27 de Dezembro e no Convento São Francisco, em Coimbra, a 29 de Dezembro.

"Silent Night", "Santa Claus is Coming to Town", "White Christmas" ou "Have Yourself a Merry Little Christmas" são apenas alguns dos temas escolhidos.

Os arranjos estão a cargo de Luís Figueiredo, pianista do trio de jazz que se completa ainda com o contrabaixo de Bernardo Moreira e a bateria de Alexandre Frazão. "Uma Noite de Natal" conta ainda com a Orquestra Filarmonia das Beiras, liderada pelo maestro António Vassalo Lourenço. Já a cenografia do espectáculo é assinada por André Teodósio em parceria com a própria artista.