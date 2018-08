"Uma voz peculiar, cheia de força e de soul: era essa a alma e o ADN de Aretha"

"Aretha passeou-se pelo jazz, pelo blues, mas foi na soul que marcou a História da música popular anglo-americana". É assim que Mário Dias, autor do programa da TSF Zona Groovy, explica o percurso da rainha do soul que morreu esta quinta-feira, aos 76 anos, de cancro do pâncreas.

Para o melómano, Aretha tinha uma voz muito peculiar, cheia de força, cheia de soul: "Era essa a alma e o ADN de Aretha Franklin."

Mário Dias fala do percurso e do legado da rainha da soul

O tema Respect é uma das músicas mais conhecidas da artista que, na opinião de Mário Dias, "irá ser recordada para sempre como a grande voz negra que quer na música, quer socialmente exigia sempre respeito."

Com uma voz única e uma presença marcante, Aretha inspirou artistas de todo o mundo e a cantora Marta Ren não é exceção: "Claro que a Aretha Franklin - como a Nina Simone e como outras cantoras - é um grande ícone da música soul e é muito importante. Deixou um legado enorme e muito rico. Nós - quem faz música negra e quem gosta de soul - só temos que ter a preocupação de respeitar esses legados que são deixados por estes artistas."

Ouça a artista Marta Ren a cantar a capella o tema Respect

Maria João lembra as interpretações "maravilhosas, magníficas, poderosas com delicadeza e músculo" de Aretha, interpretações que não seriam possíveis sem " uma voz incrível, magnífica, ampla e volumosa".

A cantora Maria João recorda as interpretações "musculadas" de Aretha Franklin

"Sempre que a ouvia punha o rádio mais alto", remata Maria João.