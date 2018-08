"Vai-m'à banda" leva Legendary Tigerman às tascas de Guimarães

The Legendary Tigerman é o cabeça de cartaz de um roteiro musical e gastronómico que explora o contraste entre a nova música portuguesa e lugares de forte tradição, pondo os artistas nacionais em diálogo com as tascas e restaurantes típicos da cidade.

"A música acaba por ser uma desculpa para juntar as pessoas à volta de uma mesa com comes e bebes", sintetiza Rui Dias acerca do conceito do evento, cujo nome "Vai-m'à Banda", parte de "um trocadilho com uma expressão que nos é muito cara nesta região, que é o "vai-m'à venda", o equivalente ao "Vai-m'à loja" que existe no Porto, este tipo de interjeição. Não tem nenhum tipo de criatividade mas acaba por resultar".

Em Guimarães subsistem alguns tascos e taberneiros que mantêm a simplicidade de uma casa de "comes e bebes". Foi o trato familiar que fez o antigo Café Santo António mudar de nome, e apenas de nome, para "Tasquinha do Júlio", no Largo do Trovador, na zona de Couros. "As miúdas começaram a chamar-me "tio abaixo, tio acima", a moda pegou e hoje é mais conhecido por café Tio Júlio", conta o proprietário, que já se habitou a ouvir as histórias de quem procura os amigos no lugar do costume para partilhar petiscos e um copo de vinho. "Modéstia à parte temos os melhores pregos do Mundo", atira. Não se arrepende da vida de taberneiro que já leva há quase 40 anos mas confessa que "é uma cadeia sem portas, filha. Não há domingos, não há feriados, não há horas. São 17 horas por dias".

Este sábado, à clientela habitual há de juntar-se outro público para assistir aos concertos do "Vai-m'à Banda", repartidos por vários espaços da cidade, num roteiro pelos tascos e restaurantes mais típicos.

O festival começa às 15 horas com a cantautora vimaranense Mathilda que actua na Tasca Expresso e a tarde segue pelo teleférico até à Penha, onde, na Adega do Ermitão, atua a dupla Tó Trips e João Doce (17h30). A festa acaba no Largo do Trovador com os petiscos da Tasquinha do Tio Júlio e da Taberna do Trovador e os concertos de Toulouse (22h00) e The Legendary Tigerman (23h00). O final, já noite dentro, será assegurado pelo colectivo Suave Geração e Dj Fitz.