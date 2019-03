O concerto encenado para orquestra robótica e marionetas

O tema trabalho, a libertação humana e as lógicas de poder, subjugação e dominação iniciadas com a elaboração de Phobos - Orquestra Robótica Disfuncional são a base de W.

O projeto bicéfalo SONOSCOPIA / TDF abraça outras ambições concertadas e desconcertantes, que vão desde a evocação de um mundo industrial e laboral (W de WORK) do século XIX (subsistente e próspero nas zonas mais pobres do planeta) ao maravilhoso mundo novo do neoliberalismo, em que a ética do trabalho, reacionária ou revolucionária, foi substituída pelo imperativo da produtividade e do crescimento (à revelia de qualquer racionalidade ou respeito pelos vindouros).

Passa pela reminiscência da condenação genesíaca do homem a ganhar o sustento à custa do suor do seu rosto. Músicos e marionetistas, intérpretes e performers, autores e atores encaram esta quadratura do círculo como resultante possível de um trabalho de sobreimpressão, de contaminação e de outros estados cénicos de impura mistura.