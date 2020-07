Benfica em negociações por Rúben Semedo. Encarnados tentam baixar preço

Benfica próximo de acordo por Rúben Semedo. Interesse agrada ao jogador e a Jorge Jesus. © LUSA

Por Bruno Sousa Ribeiro com Tiago Santos 23 Julho, 2020 • 12:03

O Benfica está a negociar a contratação do central português Rúben Semedo. Ao que a TSF apurou, o interesse encarnado agrada ao defesa central que vê com bons olhos um regresso a Portugal e a possibilidade de voltar a trabalhar com Jorge Jesus.

O Olympiakos pede cerca de 10 milhões de euros pelo passe do atleta, mas o Benfica está a tentar ainda baixar o valor para a transferência.

Rúben Semedo quer voltar a trabalhar com o treinador Jorge Jesus, treinador que apostou nele no Sporting, quando após um empréstimo de meia temporada ao Vitória de Setúbal resgatou o atleta, concedendo-lhe a titularidade até à venda do jogador para o Villareal.

Nas últimas horas foi noticiado um alegado interesse do Futebol Clube do Porto no atleta, mas, ao que a TSF apurou, apesar de Rúben Semedo agradar a Sérgio Conceição, os dragões não avançaram com uma proposta para a contratação.

Aos 28 anos, Rúben Semedo joga no Olympiakos onde é orientado pelo português Pedro Martins. Esta temporada somou cinco golos, incluindo um contra o Tottenham na Liga dos Campeões.