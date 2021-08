O piloto francês fez história na Hungria © AFP

O piloto francês, Esteban Ocon (Alpine), venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1. A corrida ficou marcada por um acidente que levou ao abandono de vários pilotos.

Sebastian Vettel (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes) fecharam o pódio.

Com estes resultados, o britânico ascendeu ao comando do campeonato, com 192 pontos, contra 186 de Verstappen.