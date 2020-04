PSG pode ser declarado campeão francês esta tarde

PSG pode ser declarado campeão © EPA/YOAN VALAT

O jornal L'Equipe garante que a Liga Francesa vai discutir esta quinta-feira à tarde uma proposta que prevê que a classificação da Ligue 1 até ao momento da suspensão da prova seja tida como classificação final. Dessa forma, o Paris Saint-Germain será, diz o jornal, declarado campeão francês, sendo que o Marselha - do português André Villas-Boas - e o Rennes garantem as restantes vagas na Liga dos Campeões do próximo ano.

Lille (4ª classificado), Reims (5ª) e Nice (6ª) são os representantes franceses na Liga Europa. Fora das competições europeias pode ficar o Lyon (7º). Amiens e Toulouse descem de divisão esta temporada.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro francês anunciou que campeonato francês de futebol, assim como outras provas da época 2019/20 de desportos profissionais em França, não vão ser retomados, num discurso de Édouard Philippe à Assembleia Nacional sobre a pandemia de Covid-19.

"A temporada 2019/20 de desportos profissionais, incluindo a de futebol, não poderá ser retomada", anunciou o governante, à margem da apresentação do seu plano para o fim do confinamento na Assembleia Nacional, perante cerca de 75 deputados e vários ministros do Governo.

