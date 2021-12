"Quisemos empatar e ganhar o jogo e depois há uma infantilidade do nosso jogador"

© AFP

Por TSF 07 Dezembro, 2021 • 23:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não escondeu a frustração no final do jogo com o Atlético. Osdragões foram derrotados pelos campeões espanhóis e caíram da Champions para a Liga Europa.

"Este jogo foi a imagem do que foram os nossos jogos no grupo. Devo salientar que disputamos os oitavos até aos 90 minutos, num grupo onde estavam equipas com mais títulos e candidatos na prova. Para aquilo que produzimos até à expulsão do nosso jogador, foi o suficiente para estar a ganhar. Não fomos eficazes, falhámos golos em momentos importantes", lamentou.



O técnico portista deixou ainda críticas à forma como viu Wendell a ser expulso e não poupou nas palavras. "Não é normal com o adversário reduzido metermo-nos a jeito. O segundo e o terceiro golo do Atlético foram resultado do jogo com coração do que por estratégia, num jogo em que tínhamos tudo para ganhar", disse.

Sobre o futuro agora na Liga Europa, Sérgio Conceição diz que "há provas para ganhar esta temporada" e garante que os azuis e brancos "estarão à altura do clube".