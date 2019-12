 "São uma escumalha!" Frederico Varandas condena insultos à equipa nos Açores 

Frederico Varandas garante que o clube "jamais se ajoelhará" © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Frederico Varandas condenou, esta segunda-feira, de forma veemente os cânticos entoados contra a equipa do Sporting na chegada aos Açores e garante que o clube não vai tolerar insultos e ameaças

"Infelizmente, no domingo, tivemos um episódio muito grave. Mais do que grave, é chocante porque as pessoas que fizeram aquilo têm um nome. Neste país há muito medo de chamar as coisas pelo nome. É uma escumalha que não tem mais lugar no Sporting, porque só querem duas coisas: que o Sporting perca sempre e que o tempo volte para trás", afirmou o presidente dos leões, em Ponta Delgada.



"Alcochete foi só há um ano e meio. Ainda está muito presente, quer no clube, quer nos atletas. Impressionou-me ler que jogadores de futebol, como Mathieu, que tem 36 anos e já venceu uma Liga dos Campeões, disse o que disse, que se encontra traumatizado. Jogadores como o Ristovski, que dizem que sentem medo de que, se um jogo correr menos bem, possa voltar a acontecer. Isto impressiona-me", atirou o líder leonino.

Este tipo de comportamentos "afeta a equipa em todos os jogos", alerta.

"Eles sabem que isso afeta, porque o que eles querem é que o Sporting perca. Mas o ataque de Alcochete não está só marcado nos jogadores. Ainda está no clube. Nesse dia, o Sporting perdeu, entre rescisões e vendas com a corda na garganta, cinco dos jogadores mais valiosos do plantel. Para além disso, dezenas de milhões de euros", garantiu ainda Frederico Varandas.

Na quinta-feira, o Sporting foi derrotado na Áustria pelo Lask (3-0), no último jogo da fase de grupos da Liga Europa e esta segunda-feira visita o Santa Clara em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.