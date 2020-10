Sem Ronaldo de um lado e sem presidente do outro, Barcelona vence em Turim

© Alessandro Di Marco/EPA

O FC Barcelona foi a Itália vencer a Juventus por 2-0. No jogo grande da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda sem Cristiano Ronaldo, infetado com Covid-19, a equipa de Turim não conseguiu contrariar o poder ofensivo de Leonel Messi e companhia.

Os jogadores do FC Barcelona, em aparente rota de colisão com a atual direção do clube, responderam da melhor maneira à demissão de Josep Maria Bartomeu da presidência catalã.

O francês Ousmane Dembélé abriu o marcador logo aos 16 minutos, com um remate fora da área. A bola ainda desviou num defesa da Juventus, e traiu o guarda-redes da equipa italiana.

Antes do golo do FC Barcelona, Morata, avançado da Juventus, ainda colocou a bola dentro da baliza de Ter Stegen, mas o árbitro anulou o lance por fora-de-jogo. Começava aqui o flagelo do avançado espanhol que viu o árbitro anular-lhe mais dois golos, sempre por fora-de-jogo.

A tarefa dos italianos ficou ainda mais complicada aos 85 minutos, com o defesa Demiral a ver o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho, após uma entrada sobre Busquets.

Em cima do tempo regulamentar, Ansu Fati foi derrubado na área dos italianos, com o árbitro a assinalar grande penalidade para o FC Barcelona. Messi, no frente-a-frente com Szczęsny, fez o segundo golo do jogo.

O português Francisco Trincão, jogador do FC Barcelona, foi suplente, mas não saiu do banco.

No Grupo G, o Barcelona está no primeiro lugar com seis pontos. A Juventus é a segunda classificada, com apenas três. O Dynamo Kyiv e os húngaros do Ferencváros empataram 2-2.

Conheça os restantes resultados da jornada europeia:

Grupo E

Krasnodar - Chelsea 0-4

Sevilha - Rennes 1-0

Grupo F

Club Brugge - Lazio 1-1

Borussia Dortmund - Zenit 2-0

Grupo G

Ferencvaros - Dinamo Kiev 2-2

Juventus - FC Barcelona 0-2

Grupo H

Basaksehir - Paris Saint-Germain 0-2

Manchester United - Leipzig 5-0