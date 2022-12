2022 em imagens: Messi conquistou o mundo, o fogo apareceu na Volta e o adeus de Federer

O ano 2022 foi um dos mais estranhos do calendário desportivo, com um mundial de futebol no inverno, lesões e acidentes arrepiantes e o fim de carreira de um dos melhores desportivos de sempre.

O ano 2022 foi um dos mais estranhos do calendário desportivo, com um mundial de futebol no inverno, lesões e acidentes arrepiantes e o fim de carreira de um dos melhores desportivos de sempre.

O Catar trocou as voltas ao calendário do desporto rei em 2022. O Mundial 2022 foi transferido para o inverno, mas essa foi a única mudança, já que a espetacularidade do maior torneio de seleções do mundo manteve-se.

A Argentina, com Lionel Messi nos comandos, foi campeão do mundo de futebol, depois de ter começado o Mundial a perder com a Arábia Saudita (no dia a seguir foi feriado no país árabe). Mas, de vitória em vitória, os albicelestes chegaram à final, onde enfrentaram a França. Ao fim de 120 minutos, as equipas tinham empatado a três (com destaque para uma grande defesa de Emiliano Martínez no último lance do jogo) e os sul-americanos superiorizaram-se nos penáltis.

Se Messi foi destaque, Cristiano Ronaldo também, mas por razões diferentes. O capitão da seleção portuguesa marcou ao Gana, no primeiro jogo na competição, e tornou-se no primeiro jogador a marcar em cinco mundiais diferentes. Três jogos mais tarde, nos oitavos de final, Fernando Santos deixou-o no banco de suplentes, para surpresa de todo o mundo.

No futebol nacional, o FC Porto fez uma temporada (quase) perfeita. A derrota em Braga foi o único ponto negativo da temporada 2021/2022, que culminou no título em pleno Estádio da Luz, com um golo de Zaidu em cima do apito final.

Nas outras modalidades, Pedro Pablo Pichardo, em menos de um mês, conquistou o título mundial e o título europeu de atletismo. Miguel Oliveira venceu dois grandes prémios no campeonato do mundo de MotoGP e António Morgado foi vice-campeão do mundo de ciclismo em juniores.

Por falar em ciclismo, os grandes incêndios que afetaram a Serra da Estrela no verão apareceram nas câmaras que acompanhavam a Volta a Portugal. Os acidentes no automobilismo, no motociclismo e no ciclismo também se destacam nas melhores fotografias do ano desportivo, com especial destaque para o acidente de Zhou Guanyu, no Grande Prémio de Férmula 1 em Silverstone.

As ondas gigantes da Nazaré voltam a constar nas principais imagens, com muitos surfistas a aventurarem-se nas águas portuguesas.

Este ano vai ficar para sempre marcado na história do desporto, por ser aquele em que um dos maiores de sempre deixou a competição. Roger Federer retirou-se dos courts em 2022 e, na despedida, chorou lado a lado com Rafael Nadal, um dos maiores rivais ao longo da carreira.