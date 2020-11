© José Maurício (arquivo)

Por Gonçalo Teles 25 Novembro, 2020 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um argentino e um jugoslavo saem do campo depois de um 0-0 em Alvalade. Reencontram-se em Nápoles. De novo um 0-0. O jogo vai a penáltis. O jugoslavo aposta cem dólares em como consegue defender um penálti do argentino. Este último chama-se Maradona, o primeiro é Ivkovic.

A história remonta à época de 1989/90. O Nápoles estava em Lisboa para jogar contra o Sporting a contar para a Taça UEFA.

Diego Maradona era a estrela maior dos napolitanos mas não tinha começado o jogo a titular. Entrou aos 71 minutos e jogou até ao fim. Foram 19 minutos sem grandes destaques, até porque o jogo acabou como começou: empatado a zeros.

Voemos até Nápoles. Maradona é titular contra o Sporting do guarda-redes Ivkovic e do treinador Manuel José. Repete-se o 0-0 mas, desta vez, alguém tem de sair vencedor e, por isso, o jogo vai a penáltis.

À TSF, Manuel José recorda que Ivkovic "apostou com Maradona cem dólares e a camisola em como ele não convertia o penálti. E ele não converteu". Mas o Nápoles ganhou mesmo, por 4-3.

No final do jogo o ambiente no balneário do Sporting era pesado, mas alguém quis levar lá a festa. Maradona entrou "cantando, no jeito dele, de bailarino", com uma camisola na mão e uma nota de 100 dólares na outra.

Dirigiu-se a Ivkovic. "Portero", disse Maradona, "levas o dinheiro e a camisola e eu sigo em frente na Taça UEFA." Seguiu-se uma "palhaçada pegada", recorda o treinador.