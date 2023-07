A caminho da Supertaça, Benfica imita FC Porto e perde com o Burnley. Veja os golos

© Zed Jameson / Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 25 Julho, 2023 • 22:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Burnley por 2-0, numa partida de pré-temporada disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O primeiro golo da partida foi marcado pelo inglês Owen Dodgson, aos 56 minutos, com um remate colocado de pé esquerdo. Aos 82', Ekdal completou o resultado.

No Benfica, os reforços Di María, Kökçu e Jurásek voltaram a ser titulares.

Dodgson a gelar o Restelo #sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #benfica #burnley pic.twitter.com/8PaD4LyJeo - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 25, 2023