A confiança do presidente do Arouca em Armando Evangelista e no "craque" Alan Ruiz

A confiança é "total" garante Carlos Pinho. O presidente do Arouca está satisfeito com o momento da equipa que defronta o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, num jogo em que os adeptos da equipa vão deslocar-se em grande número até Leiria, palco do encontro. A equipa caiu na Taça de Portugal perante o FC Porto (0-4), mas está no 6.º lugar da liga após uma vitória em casa sobre o Portimonense (4-0).

Os arouquenses já bateram o Sporting esta época (1-0 para o campeonato), mas Carlos Pinho anuncia uma história diferente. "Quem ganhar passa, cada jogo é um jogo", sublinha. "É uma equipa que está confiante, que está a fazer um bom campeonato. Isso dá moral. Vai ser um bom jogo, vamos dar o nosso melhor".

Na terceira temporada consecutiva à frente do projeto, o treinador do Arouca é elogiado pelo presidente. "É o trabalho positivo de alguém com a qual dá gosto trabalhar. Humilde, respeitado, sabe o que quer", comenta sobre Armando Evangelista, treinador de 49 anos.

Alan Ruiz, um "craque"

A saída de André Bukia não fecha as portas do plantel a mais partidas. Não pode, explica Carlos Pinho. "A minha ideia é não deixar sair nenhum jogador, porque sinto que estão a crescer. Estou contente com a postura deles e, por mim, eles não saem. Mas no futebol nunca sabemos". Há que ficar atento até dia 2 de fevereiro e ao fecho da janela.

Há um ano, o Arouca resgatou Alan Ruiz do futebol argentino. O médio driblou a desconfiança e criou uma imagem positiva no novo clube. A passagem sem sucesso pelo Sporting (2016-2018) faz parte de um passado agora irrelevante.

"Está a valer em todos os aspetos, é um jogador com um valor que toda a gente reconhece. Mas é também uma pessoa muito humilde, um craque. Eu falo da postura do miúdo, que tem grande valor, sendo um jogador da qualidade que é, mas mesmo assim continua a ser muito humilde. Estou muito agradado com ele", resume o presidente do Arouca.

Arouca e Sporting jogam esta terça-feira em Leiria por um lugar na final da Taça da Liga, num jogo com relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt