"A dos Francos pedala contigo." Terra de João Almeida é a última a desistir do sonho

Por António Botelho e Rui Oliveira Costa 26 Maio, 2023 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Almeida é terceiro na classificação geral da Volta a Itália e está em vias de cifrar um novo recorde português na prova. O ciclista já é o melhor luso de sempre no Giro, com o quarto lugar de 2020, mas agora está muito perto de terminar no pódio.

Mas A dos Francos, terra natal de Almeida, continua a acreditar que o ciclista pode chegar a Roma de camisola rosa vestida. Na Sociedade de Instrução Musical, Cultura e Recreio de A Dos Francos, cerca de dez pessoas, amigos e conhecidos de João Almeida, juntam-se para ver as etapas do Giro e a desta sexta-feira teve emoções que chegassem.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"A dos Francos pedala contigo", lê-se numa faixa colocada por baixo da televisão. Aparelho esse que mostrou primeiro João Almeida a impor o ritmo na última subida, mas depois a perder o contacto no ataque de Roglic seguido por Thomas.

Perdeu 20 segundos para o líder e 23 para o esloveno, mas a esperança ainda existe: "O contrarrelógio é, como dizem os comentadores e os especialistas, se começar bem a subida, está sempre bem. Se começa mal, pode perder minutos. A gente sabe que o João Almeida tem uma cadência certa, tem um ritmo certinho. Pode ser que seja a sorte dele. E a nossa."

Numa das principais rotundas de A dos Francos há um boneco em forma de ciclista e vestido de rosa. É João Almeida: "É em homenagem a ele, para dar força. Estamos longe, mas para dar um bocadinho de motivação extra para ver se ele consegue."

João Almeida está agora a 59 segundos da liderança de Geraint Thomas e este sábado podem fazer-se grandes diferenças. O pelotão vai partir individualmente para um contrarrelógio de 18,6 km, dos quais os dez primeiros são em terreno plano e os últimos oito são uma subida dura, com uma pendente média de 11,2% de inclinação.