A emoção do Relato TSF dos seis golos lusos frente à Suíça

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 06 Dezembro, 2022 • 21:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com hat-trick de Gonçalo Ramos, no último jogo dos oitavos, em Lusail.

Ouça o Relato TSF dos golos deste jogo, por António Botelho, com sonorização de Mariana Sousa Aguiar. 00:00 00:00

O avançado do Benfica, aos 17, 51 e 67 minutos, Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, marcaram os golos da formação das quinas, enquanto Manuel Akanji apontou o tento dos helvéticos, aos 58.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sábado, pelas 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que esta terça-feira eliminou a Espanha, no desempate por penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).