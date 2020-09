À espera de resposta da SAD, o Aves inscreve equipa nos distritais

A direção do clube decidiu inscrever uma equipa nos distritais © Miguel Pereira/Global Imagens

A direção do Clube Desportivo das Aves anunciou esta terça-feira que inscreveu uma equipa para competir nos campeonatos distritais do Porto na nova temporada. A informação é adiantada num comunicado publicado no site do clube.

O Aves explica que tomou esta decisão por estar à espera de ter informação sobre o que pretende fazer a SAD, responsável pelo futebol profissional, após a descida à segunda liga e o castigo por não ter cumprido as regras financeiras por parte da liga que ditou a descida administrativa ao Campeonato de Portugal.

O clube da Vila das Aves salvaguarda assim a participação nas prova seniores tendo esta equipa de começar na II Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto.

"Os alvos para a constituição do plantel, equipa técnica, médica e staff estão definidos e, em breve, esta matéria terá desenvolvimentos. Mais se informa que no decorrer da próxima semana será conhecida a convocatória da Assembleia-Geral Extraordinária, onde serão prestados esclarecimentos sobre este e outros assuntos", explica o clube.

Comunicado:

"A direção do Clube Desportivo das Aves informa todos os associados que procedeu à inscrição duma equipa de futebol sénior masculino na II Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto.

Apesar do desejo de ver a equipa principal de futebol disputar divisões superiores, por parte da Sociedade Anónima Desportiva não é fornecida qualquer tipo de informação. Ora, estando os direitos desportivos entregues a esta, a direção do clube entendeu por bem criar uma nova equipa, de modo a salvaguardar a honra e bom nome do CD Aves.

O calendário da prova será divulgado já amanhã, quarta-feira, dia 2 de setembro.

Os alvos para a constituição do plantel, equipa técnica, médica e staff estão definidos e, em breve, esta matéria terá desenvolvimentos.

Mais se informa que no decorrer da próxima semana será conhecida a convocatória da Assembleia-Geral Extraordinária, onde serão prestados esclarecimentos sobre este e outros assuntos."