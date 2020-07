A estreia de Joelson vista pelo pai, Eusébio Mango. A renovação está garantida

A estreia de Joelson no Estádio de Alvalade © Gerardo Santos/Global Imagens

02 Julho, 2020 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pai e empresário de Joelson Fernandes, Eusébio Mango garante que viveu, esta quarta-feira, a noite mais longa da sua vida. Ao ver o filho entrar em campo no Estádio de Alvalade, aos 88 minutos de jogo, o antigo jogador de futebol profissional guineense não conseguiu sentar-se no sofá. Depois da estreia de Joelson, a renovação de contrato vai ser confirmada nos próximos dias.

"São três mais dois anos", indica Eusébio Mango sobre o novo contrato de Joelson Fernandes, com duração até 2025. "Temos praticamente tudo fechado com o Sporting, faltam pequenos detalhes, mas o essencial está acordado. Falta apenas o Sporting projetar qual o dia para oficializar a renovação do contrato", confirma o empresário.

Eusébio Mango e a renovação 00:00 00:00

Questionado pela TSF sobre o valor da cláusula, que deve variar entre os 60 e os 80 milhões, Eusébio Mango confirma apenas que "está nesta linha, mas não me fica bem falar desse assunto por respeito ao Sporting".

A voz trémula do pai e um percurso longo

"Foi um momento único, não tenho palavras. Foi das noites mais longas da minha vida, como pai. Ainda estou emocionado. Estou a falar e a minha voz ainda treme de emoção", confessa Eusébio Mango.

Lançado aos 88 minutos da partida frente ao Gil Vicente, Joelson Fernandes tornou-se no terceiro mais novo de sempre jogar pela equipa principal do Sporting. Com 17 anos, quatro meses e três dias, o extremo superou os registos de Luís Figo, Paulo Futre e Cristiano Ronaldo e é apenas superado por Santamaria (16 anos, 11 meses e 12 dias) e Marco Caneira (17 anos e um dia).

Eusébio Mango e a estreia de Joelson 00:00 00:00

"Mal acabou o jogo, ele correu logo para o telefone, ligou-me logo. Estava feliz. Foi incrível, eu não consegui ficar sentado no sofá", revela o pai do jogador.

A estreia pelo leões é um prémio para Joelson Fernandes, diz Eusébio Mango. O jogador e a família recusaram abordagens constantes nos últimos anos para afastar o atleta de Alvalade. "O dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. A minha preocupação foi vê-lo crescer ali, como jogador e como homem. Sou grato ao Sporting Clube de Portugal porque nunca faltou apoio", diz.

O pai e empresário sobre os convites para sair 00:00 00:00

"Houve várias abordagens de vários clubes europeus de topo, com verbas astronómicas. Sempre disse que não podiam leva-lo daquela maneira e fui aguentando as pressões todas", garante Eusébio Mango.