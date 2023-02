A gelataria de Alexandre Alhinho em Cabo Verde enche para o Académico de Viseu-FC Porto

Alexandre Alhinho (à direita) enfrenta Rui Jordão (ao centro), num Sporting-Belenenses a contar para a Taça de Portugal de 1981/1982 © Lobo Pimentel/Arquivo DN

Mesmo num jogo da Taça, a meio da semana e que envolve uma equipa da II Liga, a gelataria de Alexandre Alhinho, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, vai estar cheia. O Académico de Viseu-FC Porto, da Taça de Portugal, é vivido intensamente em Cabo Verde, relata à TSF o antigo jogador dos dois clubes que se defrontam esta noite.

"Sabe que o FC Porto é uma equipa que é vista por muita gente. O FC Porto é uma das grandes equipas de Portugal e junta muita gente para ver o jogo. Há muitos portistas aqui e as pessoas de Cabo Verde gostam muito de ver futebol. Seguem todas as semanas o futebol português", conta o antigo jogador.

Alexandre Alhinho pegou em alguns dos negócios do irmão Carlos, já falecido. Um deles é a gelataria que ainda gere nos dias de hoje. No entanto, muito antes disso, os irmãos Alhinho também cruzavam a vida no futebol português.

Ouça a conversa de Alexandre Alhinho com a TSF. 00:00 00:00

Em 1988, Carlos era o treinador do Académico de Viseu e Alexandre era jogador: "Nessa altura estava em Viseu a convite do meu irmão, fui lá uns meses para o ajudar. Até estava em Cabo Verde, mas fui para Portugal só para jogar."

Foi lá que defrontaram o FC Porto e travaram uma equipa que, na altura, tinha Jaime Magalhães, Domingos Paciência e Fernando Gomes no ataque, e a levaram a um empate sem golos: "Quando defrontávamos o FC Porto, sabíamos sempre que eram superiores, tinham outras condições, mas há dias em que as coisas correm bem e consegue-se um ponto", recorda Alexandre Alhinho.

O antigo futebolista cabo-verdiano, que representou o FC Porto na temporada 1974/75 e o Académico de Viseu entre 1986 e 1989, vai estar de coração dividido esta noite: "Não vou torcer por ninguém, seria meio indelicado. O que eu prometo é ver o jogo com atenção. Que seja um bom jogo e que vença o melhor."

O jogo tem início marcado para as 20h45, com relato na TSF e acompanhamento em direto em tsf.pt