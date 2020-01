"Humildade e simpatia." Presidente da federação recorda encontro com Kobe Bryant

© Frazer Harrison/AFP

O presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol recorda Kobe Bryant como uma figura de "grande humildade e simpatia" e afirma que é talvez "um dos três jogadores mais extraordinários do basquetebol".

Manuel Francisco Fernandes esteve com o jogador - que morreu este domingo aos 41 anos - no último Campeonato do Mundo da modalidade, na China, em que Bryant era um dos embaixadores - "um excelente embaixador", recorda.

Sobre a morte do atleta, o líder do basquetebol nacional fala de uma notícia "muito triste" para o desporto e para o basquetebol, com especial peso na cidade de Los Angeles, onde o jogador fez toda a carreira ao serviço dos Lakers, tornando-se numa figura "adorada".

"Era extrovertido, era fantástica a relação que tinha com os jovens", explica Manuel Francisco Fernandes. "O Kobe Bryant era uma das figuras mais agradáveis porque era um excelente atleta e ainda por cima fazia muitos cestos, que é o que os jovens gostam de ver."

A marca que Kobe deixa é de "grande realce e grande humanismo", reforça o presidente da federação portuguesa. Kobe Bryant, de 41 anos, morreu este domingo após o helicóptero em que seguia se ter despenhado e incendiado em Los Angeles.

O basquetebolista, conhecido como o 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe era, até há um dia, o terceiro melhor marcador da história da NBA, com 33.643, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928), tendo sido agora ultrapassado por LeBron James (33.655).

No sábado, depois de ser superado, o ex-jogador deu os parabéns a LeBron James através do Twitter: "Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão".

Em abril de 2016, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.