"A lenda continua." Pepe renova com o FC Porto até 2024

O FC Porto anunciou este domingo a renovação de Pepe por mais uma temporada, até junho de 2024.

O defesa internacional português de 40 anos está a cumprir a oitava época de azul e branco, divididas em duas passagens pelo clube.

Numa conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão, Pinto da Costa realçou o "mérito" e a "justiça" da renovação do capitão do FC Porto e lança uma esperança sobre a renovação: "Pode não ser a última."

O presidente portista, depois de ter garantido que a renovação de Toni Martínez não seria a última na equipa principal até ao final da temporada, diz agora que está "convencido" de que mais virão.

"É um contrato que significa muito para mim. Muitos poderiam duvidar da minha capacidade aos 40 anos", disse Pepe, deixando um agradecimento a todos no clube.

"Aprendi aqui valores que só quem passou por aqui sabe. (...) Onde quer que eu esteja, vou honrar este clube", garantiu, lançando a intenção de continuar a lutar por títulos.

E a renovação quer dizer que mantém a disponibilidade para a seleção? "Se estou no ativo, estou sempre disponível para a seleção."

Pepe chegou ao FC Porto no verão de 2004, com 21 anos, garantindo assim que estará no mesmo clube 20 anos depois. Em 2007 transferiu-se dos dragões para o Real Madrid, deixando 30 milhões de euros nos cofres portistas.

Esteve dez anos na capital espanhola e em 2017 rumou à Turquia para representar o Besiktas. Um ano e meio depois, regressa a Portugal para representar o FC Porto.

A mensagem de todos nós



A L3nda continua FC Porto e Pepe renovam contrato✍️#L3NDA @officialpepe pic.twitter.com/gzC8AsziEL - FC Porto (@FCPorto) April 23, 2023

Ao todo, Pepe já fez 245 jogos de dragão ao peito, tendo marcado 14 golos. Na presente temporada, o internacional português tem 28 partidas disputadas pelos portistas.