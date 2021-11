"A Liga demitiu-se de funções e permitiu que o jogo ocorresse", defende Lúcio Miguel Correia

O jogo entre a B SAD e o Benfica terminou aos 48 minutos © António Cotrim/EPA

"É verdadeiramente chocante desencadear um processo disciplinar com a B SAD quando a própria Liga se demitiu de funções, e permitiu que o jogo ocorresse", disse Lúcio Miguel Correia.

"Esta situação é verdadeiramente assustadora como se tenta impor por via de regulamento aquilo que está estipulado, e esquece-se a mesma entidade - demite-se de funções - exigindo que outros cumpram essas obrigações que ela própria não cumpriu. Tenho muitas dúvidas", sublinhou o professor de direito do Desporto, acrescentando "que isto foi uma pedrada na credibilidade do futebol português."

Lúcio Miguel Correia considera que a situação é "verdadeiramente assustadora" 00:00 00:00

Entrevistado pela TSF, Lúcio Miguel Correia aponta à Liga de Clubes a responsabilidade neste caso, porque "é verdadeiramente chocante que diga que não há responsabilidade, independentemente daquilo que dizem os regulamentos, a competição é da Liga, é ela que tem sempre a última palavra".

"Em nenhum momento e em nenhum regulamento se tira a competência da própria Liga daquilo que ela está incumbida de fazer, e por isso não compreendo a questão do formalismo, apesar de estar previsto. Mas era notório que uma situação destas iria acontecer, ou seja, foi de uma negligência e amadorismo, numa Liga que se quer profissional", criticou Lúcio Miguel Correia.

O professor de direito do Desporto aponta que, neste caso, a responsabilidade é da Liga de Clubes 00:00 00:00

O professor de direito do Desporto acrescentou, nesta entrevista à TSF, que a verdade desportiva fica em causa com este jogo, devido aos golos marcados, nas contas do Benfica, ou sofridos, nas contas da B SAD. As estatísticas finais podem ter interferência na classificação em caso de empate com um adversário direto na luta pelos objetivos da temporada.

A Liga de Clubes marcou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária da direção. A Liga garante que ainda hoje vai emitir uma nota com as conclusões dessa reunião.