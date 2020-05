A Liga já decidiu: Nacional da Madeira e Farense sobem à 1ª liga

Decisões sobre as subidas de divisão © Patrik Stollarz/AFP

A Liga de Clubes decidiu esta manhã sobre o futuro dos clubes da 2ª Liga. Mantendo a classificação até ao momento da suspensão dos campeonatos, Clube Desportivo Nacional da Madeira e Farense sobem à I Liga na temporada 2020/2021. Em comunicado a Liga Portugal confirma a decisão, aprovada por unanimidade.

Da reunião da Liga de Clubes desta manhã ficou ainda decido que descem ao campeonato de Portugal Cova da Piedade e Casa Pia, clubes que ocupavam lugares de despromoção até ao momento da suspensão do campeonato.

A 2ª Liga foi dada como terminada depois do Governo ter anunciado que apenas a I Liga poderia regressar no último fim de semana do mês de maio.

"A Direção da Liga Portugal realizou uma reunião de caráter extraordinário, na manhã desta terça-feira, e na qual estiveram presentes por videoconferência todos os elementos que compõem o elenco diretivo, como são os casos dos representantes de SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, CD Tondela, Gil Vicente FC, Leixões SC, CD Mafra, CD Cova da Piedade e FPF", explica a direção da Liga.

"No seguimento da decisão do Governo, que determinou a autorização para que as competições da Liga NOS e da Taça de Portugal fossem as únicas a serem retomadas na época 2019-20, a Direção da Liga Portugal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 48.º dos Estatutos da Liga Portugal, viu-se constrangida a decidir sobre a suspensão definitiva da LigaPro, tendo estabilizado a classificação final da competição segundo os critérios de mérito desportivo recomendados pela FIFA, pela UEFA e pela FPF", ou seja, recorrendo à classificação desportiva até ao momento da suspensão da prova.



"Em consequência, e após a indicação por parte da FPF, a 2 de maio, dos dois clubes do Campeonato de Portugal que integrarão a LigaPro, na época 2020-21, e tendo como referência a classificação que se verificava à data de suspensão dos Campeonatos, 12 de março de 2020, a Direção da Liga Portugal fixou o seguinte:



1. A promoção à Liga NOS, das Sociedades Desportivas Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD e Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD;



2. A despromoção ao Campeonato de Portugal das Sociedades Desportivas Clube Desportivo da Cova da Piedade - Futebol SAD e Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda."