"A luta continua." Francisco J. Marques garante que "nunca" manipulou e-mails do Benfica

Por Cátia Carmo 12 Junho, 2023 • 18:22

No dia em que foi condenado a um ano e dez meses de prisão, com pena suspensa, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, recorreu ao Twitter para garantir que nunca manipulou os e-mails do Benfica que foram divulgados.

"Nunca manipulei nada. Enviei os mails integrais para os jornais que mos pediram, Record e O Jogo. Se quisesse manipular, truncar, esconder não o tinha feito, como é óbvio. A luta continua", pode ler-se no tweet de Francisco J. Marques.

O dirigente dos dragões foi punido com dez meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva.

Francisco J. Marques, que tal como os outros dois arguidos não esteve presente na leitura do acórdão, que decorreu no Juízo Central Criminal de Lisboa, ficou com um cumulo jurídico de um ano e dez meses, com pena suspensa por igual período.

Em janeiro passado, nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público (MP), Ana Pais, pediu a condenação de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, por três crimes de violação de correspondência não consentida, mas deixou a pena "à consideração do tribunal", atendendo "à ausência de antecedentes criminais" do arguido.