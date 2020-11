"A mão de deus" e outras frases polémicas de Maradona

A 'mão de deus', que o ajudou a marcar um golo à Inglaterra em 1986, é a 'tirada' mais conhecida de Diego Maradona, que morreu em Buenos Aires, aos 60 anos, mas não é a única proferida pelo antigo futebolista.

Pelé, Joseph Blatter, políticos argentinos, dirigentes da FIFA, Bill Clinton, o Papa e até mesmo Cristiano Ronaldo não escaparam às críticas e gracejos de Maradona.

Seleção

"O meu sonho é jogar num Mundial e ganhá-lo."

(na primeira aparição mediática, aos 11 anos, no programa Sábados Circulares, em 1971).

"Juro-o por todos os que amo. Fui à luta com Shilton e bati a bola com a cabeça. O que se passa é que Shilton saiu com os punhos para a frente, mas não tenho dúvida que bati a bola com a cabeça. Tenho mesmo uma marca na testa que o comprova. Este gesto, fi-lo com a cabeça de Maradona e a mão de Deus."

(sobre o golo marcado com a mão à Inglaterra nos quartos de final do Mundial de 1986).

"Sonho poder marcar outro golo aos ingleses, mas com a mão direita!"

(em 2020, numa entrevista ao France Football, a rir-se, depois de lhe perguntarem qual era a prenda de sonho pelos 60 anos).

"Continuem a chupar-me!"

(depois da qualificação à última da Argentina para o Mundial de 2010, quando era selecionador).

"Dava a minha vida para ser selecionador nacional."

(em 2010, pouco depois de ter sido dispensado).

Vida pessoal e droga

"Cresci numa residência privada... privada de água, de eletricidade e de telefone."

(a propósito da sua infância).

"Vivi 40 anos que valem pelo menos 70. A minha vida foi bem cheia, sai de Fiorito para chegar ao teto do mundo, lá em cima, bem no cimo da celebridade. Mas lá chegado, tive de me desenrascar sozinho."

(no dia em que fez 40 anos).

"Na clínica, quando estive internado, alguns julgavam ser Robinson Crusoe, outros Napoleão, e eu, ninguém me acreditava quando lhes dizia que era Diego Maradona."

(à saída de um internamento em hospital psiquiátrico, em 2004).

"Tinha 24 anos quando consumi droga pela primeira vez. Estava no 'Barça'. Foi o maior erro da minha vida. A droga é o maior problema que existe. A droga mata. Sinto-me afortunado por poder falar disso agora. Se continuasse a consumir estava morto."

"De início, a droga deixa-te eufórico, é como ganhar o campeonato. E dizes, não me preocupo, porque hoje ganhei o campeonato."

(em entrevista ao Canale 5 em 2017).

Pelé

"Se não me tivesse drogado, nem sequer se falava de Pelé."

"Podia ter sido menos bom que Pelé."

(em entrevista à RAI, em 1997).

"Neymar melhor que Messi? Acho que Pelé não anda a tomar a medicação certa."

(em 2014).

Outras figuras e a política

"Blatter ama-me como um filho... como um filho da ..."

(referindo-se ao presidente da FIFA, em 1998).

"Os dirigentes da FIFA são velhos agarrados aos cadeirões. Não amam o o futebol nem os jogadores. Tudo o que lhes interessa, é o dinheiro."

(em 2013, em entrevista à Gazzetta dello Sport).

"Os políticos são tão sujos como bidés."

(em 2001, a propósito da crise argentina).

"Queria fazer a minha cura de desintoxicação nos Estados Unidos, mas Bill Clinton, com a sua cabeça de termos, recusou-me a entrada no país."

(em 1996, ao diário Olé).

"Zanguei-me com o papa. Fui ao Vaticano, o teto estava forrado a ouro. E depois dizem-nos que a Igreja se preocupa com os pobres. Mas, porra, meu, vende o teto! Faz alguma coisa!"

(Na sua autobiografia, 'Yo soy el Diego').

A paixão pelo futebol

"Jogar à porta fechada é como jogar num cemitério."

(em 1987, após um jogo à porta fechada entre o Nápoles e o Real Madrid).

"Passarella quer que os jogadores cortem os cabelos, porque estão sempre a mexer neles. Os jogadores também mexem nos testículos, na volta também vai pedir que os cortem."

(em 1995, o antigo selecionador argentino pedira aos jogadores para cortar os cabelos).

"Ganhar ao River Plate dá-me a mesma sensação que a minha mão a acordar-me com um beijo."

(em 2000).

"Sempre que Cristiano Ronaldo marca um golo, olha para a câmara para nos vender um champô."

(em 2014).

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu na sua residência, na Argentina, aos 60 anos.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA ganhos ao serviço dos italianos do Nápoles.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.