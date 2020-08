A máquina promete não parar. O Bayern veio a Lisboa para levar tudo à frente e quebrar records

É a 11ª final da Liga dos Campeões para o emblema da Baviera, que já venceu por cinco vezes a prova © EPA

Ganhar e golear têm sido estas as palavras de ordem dos alemães nesta edição da Champions. O Bayern de Munique até já alcançou um feito inédito, ao ser a primeira equipa a chegar à final só com triunfos: são dez vitórias em dez jogos, ou seja, se vencer esta noite, pode ser o melhor campeão europeu da história.

E mais, os bávaros vencem... mas a esmagar! É que já levam 42 golos marcados nesta edição da Liga dos Campeões e estão a três golos do recorde do Barcelona, que na época 1999/2000 concluiu a Champions com 45 golos marcados. Portanto, faltam três para igualar esse record e, para este Bayern, tudo é possível.

Só nas eliminatórias, marcou 18 golos - 7-1 no total ao Chelsea, 8-2 ao Barcelona e 3-0 ao Lyon. Um dos grandes responsáveis é o avançado polaco, Roberto Lewandowski, que com 15 golos é o melhor marcador da prova. Está apenas a dois tentos de igualar o record de Cristiano Ronaldo na competição milionária.

Tem sido um autêntico atropelo alemão, uma máquina demolidora, este Bayern de Munique que esta época já conquistou o campeonato e a taça, na Alemanha. Um percurso intacto, sob o comando de Hansi-Flick um alemão, que foi jogador do clube, e que nem começou a época no banco. Recorde-se que Niko Kovac era o treinador no início da época, mas as coisas não correram bem.

É a 11ª final da Liga dos Campeões para o emblema da Baviera, que já venceu por cinco vezes a prova e, só nesta última década, o colosso germânico esteve presente em três finais.