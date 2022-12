"A nossa história chegou ao fim." Benzema deixa seleção francesa

O internacional francês Karim Benzema © Franck Fife/AFP

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 19 Dezembro, 2022 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Karim Benzema acabou de anunciar que vai deixar a seleção francesa de futebol. O atual Bola de Ouro falhou o camponato do mundo do Catar por lesão e agora, um dia depois da final perdida pela França diante da Argentina, anunciou nas redes sociais o "fim da história" com a equipa francesa de futebol.

"Esforcei-me e errei para estar onde estou hoje e estou orgulhoso disso. Escrevi a minha história e a nossa chegou ao fim", escreveu Benzema nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karim Benzema (@karimbenzema)

O jogador francês fez 98 jogos com a camisola do país e 37 golos. Esteve no Mundial de 2014 e em três campeonatos da Europa. Estava afastado da seleção quando a França se sagrou campeã do mundo em 2018.

O Mundial de 2022 terminou no domingo com a vitória da Argentina sobre a França, no desempate por penáltis, tendo contado com a presença de 32 seleções, entre as quais a de Portugal, que foi eliminada nos quartos de final.