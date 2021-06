À quinta tentativa, Ronaldo marcou pela primeira vez à Alemanha

Cristiano Ronaldo apontou o terceiro golo neste Euro 2020 © AFP

Cristiano Ronaldo marcou este sábado o seu primeiro golo à Alemanha, seleção face à qual havia ficado em 'branco' nos primeiros quatro encontros, ao inaugurar o marcador no embate da segunda jornada do Grupo F do Euro2020.

Aos 15 minutos, depois de um início de jogo fortíssimo dos alemães, o 'capitão' da seleção lusa encostou para a baliza vazia, após assistência de Diogo Jota, isolado por Bernardo Silva, na sequência de um rápido contra-ataque luso.

Desta forma, Ronaldo apontou, à 177.ª internacionalização 'AA', o 107.º por Portugal e o primeiro aos germânicos, ao contrário do que acontecera no Mundial de 2006 e 2014 e nos Europeus de 2008 e 2012, em quatro derrotas lusas.

No jogo do 'bronze' de 2006, Nuno Gomes marcou na derrota lusa por 3-1 e, nos 'quartos' de 2008, faturaram o ex-jogador de Boavista, Benfica e Fiorentina e também Hélder Postiga, num desaire por 3-2 que afastou Portugal da prova.

No Europeu de 2012 e no mundial de 2014, em ambas as ocasiões no jogo de estreia para as duas formações, a seleção das 'quinas' não conseguiu marcar, perdendo por 1-0 em Lviv, na Ucrânia, e por 4-0 Salvador, no Brasil.

Cristiano Ronaldo jogo os 90 minutos de cada um dos encontros, mas não faturou, 'malapata' com a qual acabou hoje, em apenas 15 minutos, no Allianz Arena, em Munique.