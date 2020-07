A Taça de Portugal desapareceu do estádio do Aves. O clube não sabe se foi roubada ou guardada

Troféu Taça de Portugal desapareceu do estádio do Desportivo das Aves. © © Gustavo Bom/Global Imagens

A troféu da Taça de Portugal que estava exposta à entrada do estádio na Vila das Aves desapareceu. O presidente do clube garante que a direção foi surpreendida esta terça-feira pela ausência do troféu, a mais importante conquista da história do clube.

"Verificamos que já não se encontrava lá. Não sabemos se foi guardada pela SAD. Para já não posso confirmar se desapareceu ou foi roubada. Mas como é óbvio, quando tivermos dados mais concretos será assunto de polícia. Para já não quero adiantar nada", diz António Freitas à TSF.

Para além do troféu, a direção do clube deparou-se esta semana com a ausência das chaves do autocarro da equipa, o que obrigou os jogadores a deslocarem-se para o encontro desta terça-feira com o Benfica em viaturas próprias.

Por isso, e para cumprir o último jogo, o presidente do Desportivo das Aves garante que já tem uma solução para o último jogo da temporada, numa longa deslocação até ao Algarve. "Já estou a tratar da deslocação a Portimão. Vamos alugar um autocarro pelo que, por aí, não haverá problema nenhum", garante António Freitas.

"Da parte de jogadores, treinador e médicos a disponibilidade par irem a Portimão. Sem eles não podemos jogar. Têm mostrado uma atitude nobre. Não vejo razões nenhumas para não ir. A Estrela [Costa, administradora da SAD] tudo está a fazer para nos criar obstáculos, sobretudo ela. Estamos com um gabinete de advogados e vários assuntos vão passar para eles".

A administração da SAD do Desportivo das Aves tinha assumido que a equipa iria faltar ao jogo frente ao Portimonense referente à última jornada.