À terceira será de vez? Benfica quer ser campeão europeu de juniores.

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Agosto, 2020 • 06:23

À terceira será de vez? É a questão e o desafio que os jogadores do Benfica vão ter esta terça-feira, frente aos merengues.

Depois de 2014 e 2017, a equipa de juniores do Benfica está de regresso à final da UEFA Youth League em Nyon.

Mais de três anos depois, o Benfica volta a encontrar o Real Madrid na nesta prova, desta vez na final. Em 2017, os encarnados derrotaram os merengues por 4-2, mas nas semifinais. Depois perdiam o jogo decisivo frente ao Salzburgo.

O cenário até quase que parece mesmo. Porque os encarnados, nesta edição deixaram para trás nas meias-finais o Ajax, enquanto o Real Madrid despachou o Red Bull Salzburgo.

Na equipa do Benfica, esta época, tem brilhado o jovem avançado Gonçalo Ramos com golos decisivos, e no Real Madrid as atenções estão centradas no médio Marvin Park, o rei das assistências.

Benfica e Real Madrid vão tentar suceder ao FC Porto como campeão europeu, depois dos "dragões" terem derrotado na final da temporada passada, os ingleses do Chelsea.

O jogo tem início agendado para as cinco da tarde, com a TSF a acompanhar ao pormenor esta final da UEFA Youth League.