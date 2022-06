A transferência de Darwin vista pelo antigo selecionador de sub-20 do Uruguai

Darwin deixa o clube encarnado ao fim de dois anos © Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos 13 Junho, 2022 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a notícia do dia no Uruguai. A transferência de Darwin Núñez impressiona pelos números do negócio entre Benfica e Liverpool - com a percentagem para o Almería pelo meio -, mas é a perspetiva de poder ver o avançado às ordens de Jurgen Klopp que mais entusiasma. Para o antigo selecionador nacional uruguaio de sub-20 Fabian Coito a ascensão de Darwin deve-se às escolhas que o ponta-de-lança fez nas últimas temporadas.

Uma opção decisiva foi salto da segunda divisão espanhola para o Benfica. Fabián Coito via em Darwin Núñez um enorme potencial por explorar, mas admite o espanto pela velocidade com o avançado se adaptou a um contexto tão exigente. "Fico surpreendido com a explosão, com a adaptação rápida a um novo contexto, à Liga dos Campeões, à Liga Portuguesa. E que bem que ele esteve. Tudo isso foi decisivo para que uma instituição como o Liverpool acredite nele, sinta que Darwin pode crescer e adaptar-se e ser uma das figuras da Premier League".

"Fico surpreendido com a explosão." 00:00 00:00

Antigo internacional uruguaio como jogador, Fabián Coito nota o entusiasmo pelo novo destino de Darwin. "É lógico que aqui no Uruguai estamos todos muito satisfeitos por esta ascensão de Darwin. Algo que se deve às características dele, o potencial dele, mas também aos lugares pelos quais passou: o Peñarol, as seleções uruguaias, e claro, o Benfica".

Uruguaios estão felizes com o passo dado por Darwin. 00:00 00:00

Um jogador que sabe esperar pelas oportunidades, explica Fabián Coito. Foi assim nos escalões de formação, como tem sido também de cada vez que Darwin é chamado à seleção principal, mesmo que por vezes não jogue, ou seja suplente utilizado na frente de ataque onde nomes como Edinson Cavani ou Luis Suárez ainda persistem.

No último patamar antes da seleção principal, Darwin Núñez lidou com um problema sério. "Quando trabalhei com ele era ainda muito jovem. Vinha de uma lesão muito difícil. Com um processo de recuperação difícil para recuperar o nível. Nessa etapa convivi com ele, e o desafio era perceber como é que aquele jovem iria reagir à adversidade, a esse problema que lhe surgiu - a lesão - do ponto de vista físico, mas também avaliar a capacidade mental para deixar o problema para trás. Mostrou grande maturidade, uma enorme capacidade para reagir perante os problemas".

Avançado "mostrou grande maturidade" perante uma lesão "muito difícil". 00:00 00:00

Agora sem problemas físicos, o potencial de Darwin está à vista de todos, explica Fabián Coito. Em Inglaterra vai enfrentar novos desafios, tal como fez em Portugal, na adaptação ao Benfica, o contexto "intermédio" de que o avançado uruguaio precisava, na opinião do antigo selecionador sub-20 do Uruguai.