"A transparência é um dos meus princípios." Casillas confirma buscas em casa

O guarda-redes Iker Casillas © Miguel Riopa/AFP

Por Cátia Carmo 04 Março, 2020 • 18:08

Iker Casillas confirmou que a sua casa no Porto foi alvo de buscas, esta quarta-feira, por parte da Autoridade Tributária no âmbito da Operação Fora de Jogo, sublinhando que a transparência é um dos seus princípios e, por isso, está à disposição para trabalhar com as autoridades portuguesas.

"Esta manhã a Autoridade Tributária veio a minha casa no Porto, tal como foi a outros 76 domicílios de sociedades desportivas, jogadores e clubes, para me pedir documentação. Pus-me à sua inteira disposição. A transparência é um dos meus princípios", começou por escrever Casillas no Twitter.

A equipa da sua candidatura à federação espanhola de futebol também já reagiu em comunicado.

"Perante o pedido da Autoridade Tributária, estando Iker Casillas em Madrid nesse momento, pôs-se à disposição das autoridades judiciais, colaborando com elas em todos os momentos e disponibilizando toda a documentação que foi solicitada", pode ler-se no comunicado.

Leia o comunicado na íntegra:

Iker Casillas, de 38 anos, chegou em 2015 ao FC Porto, clube que representou até ao mês passado, durante o qual anunciou o fim da carreira de futebolista, para se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta quarta-feira a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação Fora de Jogo.

A operação em curso baseia-se num inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP e numa investigação a cargo da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da AT.

Ainda segundo a PGR, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais". As SAD de Benfica, FC Porto, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães confirmaram a realização de buscas, atestando a disponibilidade para colaborarem com as autoridades.