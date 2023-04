A última dança. Pedro Sousa eliminado na primeira ronda do Estoril Open

Pedro Sousa © Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

O tenista português Pedro Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o francês Luca Van Assche, em três sets, na sua despedida do Clube de Ténis do Estoril.

Na sua última participação no único torneio português do circuito ATP, Pedro Sousa, 475.º do ranking mundial, perdeu com o jovem francês, de 18 anos e 91.º do mundo, por 6-7 (5-7), 6-3 e 6-1, em duas horas e seis minutos.

Sousa, que não disputava o quadro principal do Estoril Open desde 2019 e chegou à segunda ronda em 2017 e em 2018, tinha anunciado, durante a fase da qualificação, que esta seria a sua última participação no torneio português.