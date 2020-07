A vitória da eficácia. Águias adiam festa do título. Veja o resumo do Benfica-Vitória de Guimarães

Encarnados garantem segundo lugar ao baterem minhotos por 2-0. Chiquinho e Seferovic marcaram os golos.

Por TSF 14 Jul, 2020 • 23:41

O FC Porto terá de esperar pelo menos mais um dia para festejar o título de campeão nacional. O Benfica, segundo classificado, regressou às vitórias frente ao Vitória de Guimarães.

Chiquinho e Seferovic apontaram os golos encarnados.

Com esta vitória, o Benfica garante o segundo lugar do campeonato. A decisão do título fica adia para o clássico desta quarta-feira entre o FC Porto e o Sporting, no Dragão.