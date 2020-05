Abdoulaye Ba: As ruas desertas na Corunha e o desejo de um "FC Porto campeão"

Aboudoulaye Ba no Deportivo desde janeiro © Facebook Deportivo da Corunha

Por António Botelho com Tiago Santos 05 Maio, 2020 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A viver na Corunha, Abdoulaye Ba conta os dias para o regresso do campeonato em Espanha. Em entrevista à TSF, o antigo jogador do dragões explica que aquilo que ouve nas notícias em Espanha é ainda diferente do que vê nas ruas da Galiza. Se as medidas de confinamento estão a ser levantadas aos poucos, há ainda muito pouco movimento nas ruas.

"Aqui as pessoas, pouco a pouco, vão saindo. Mas na Corunha as ruas estão ainda vazias", revela o jogador senegalês.

As ruas vazias 00:00 00:00

Abdoulaye Ba acredita que o regresso do futebol em Espanha está próximo. "O processo está já muito avançado", diz o defesa central do Deportivo da Curunha - atualmente emprestado pelo Rayo Vallecano. "A liga está a fazer tudo possível para que seja possível voltar a jogar", diz o jogador.

Abdoulaye Ba e o regresso da liga em Espanha 00:00 00:00

Esta terça-feira também ele, jogador do Deportivo, vai ser testado para regressar aos treinos.

Sobre o combate à pandemia, Abdoulaye Ba elogia o esforço das autoridades e da população em Portugal, em contraste com a propagação rápida do vírus em Espanha.

Quer ver o FC Porto campeão 00:00 00:00

O gigante de 1 metro e 97 foi campeão no Futebol Clube do Porto, clube onde terminou a formação. Ao olhar para o campeonato português não esconde a preferencia azul e branca. "Espero que este ano o meu FC Porto seja campeão, porque eu sou portista". Abdoulaye Ba quer ver a festa nos Aliados, mas antes disso, a bola a rolar também nos relvados de Portugal e Espanha.