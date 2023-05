Abel Ferreira está na lista do PSG

Abel Ferreira é uma das figuras do futebol brasileiro ao leme do Palmeiras © AFP (arquivo)

Luís Campos, o diretor do futebol do clube parisiense, tem gostado do trabalho que o técnico português tem feito no Palmeiras.

No total são quatro candidatos que o clube francês juntou numa lista, e que preparou para atacar neste próximo mercado de verão, incluindo o nome de José Mourinho, o treinador da Roma, confirmando uma informação já avançada nas últimas semanas.

Thiago Motta, do Bolonha, e Marcelo Gallardo, atualmente sem clube depois de deixar o River Plate da Argentina, são os restantes nomes que estão na curta lista do PSG.

Abel Ferreira é treinador do Palmeiras desde a temporada de 2020 no Brasil, e tem contrato válido até 2024.