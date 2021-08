Abel Ruiz feliz por cumprir o sonho de chegar à seleção espanhola

Abel Ruiz © Ivan Del Val/Global Imagens

O avançado do Sporting de Braga Abel Ruiz assumiu-se esta quinta-feira feliz pela concretização do sonho de ser convocado para a seleção espanhola de futebol, em declarações divulgadas pelo clube da I Liga.

"Estou muito feliz. Acabei o treino e acabei de receber a notícia. Estou muito feliz. É um sonho desde sempre, que hoje se cumpriu", atirou o avançado, de 21 anos, hoje convocado para os embates do Grupo B de qualificação para o Mundial2022 frente a Suécia, no dia 02 de setembro, Geórgia, no dia 05, e Kosovo, no dia 08.

Ruiz, de 21 anos, aparece pela primeira vez nas escolhas do selecionador Luís Enrique, apesar de já ter uma internacionalização, num particular em junho com a Lituânia, antes da fase final do Euro2020, encontro em que a Espanha atuou com a equipa de sub-21 por ter os seus jogadores todos em isolamento, devido a um caso da covid-19.

"Trabalhei muito, lutei cada dia por um sonho como é estar na seleção do meu país. Espero poder cumprir, jogar alguns minutos, mas estou feliz pela convocatória, porque é muito difícil há muitos jogadores muito bons em Espanha. Estar ali já é uma felicidade", admitiu Ruiz.

Formado no FC Barcelona, o avançado está a cumprir a sua terceira temporada no Sporting de Braga e esta época leva um golo e uma assistência em quatro jogos.

"Estou a crescer no Braga, que quero ajudar a colocar lá em cima. Na época passada fizemos uma grande época e, agora, esperamos fazer ainda melhor, para dar alegrias aos nossos adeptos", rematou.