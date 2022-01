Abel Ruiz testa positivo à Covid-19

O avançado espanhol do SC Braga, Abel Ruiz © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Clara Maria Oliveira com Lusa 04 Janeiro, 2022 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Abel Ruiz testou positivo à Covid-19 após uma folga de dois dias do plantel do SC Braga. O avançado espanhol fica, pelo menos, de fora do próximo encontro dos bracarenses frente ao FC Famalicão, marcado para este domingo, a contar para a I Liga de futebol.

"O SC Braga informa que Abel Ruiz testou positivo nos testes de diagnóstico COVID-19 realizados ontem ao plantel principal, após a retoma dos trabalhos depois de dois dias de folga.", informa o clube minhoto em comunicado oficial.

Em 29 de dezembro, o defesa central Raul Silva e o defesa-direito Fabiano também testaram positivo, juntando-se, na altura, a Ricardo Horta e Chiquinho: o quarteto falhou a visita ao Arouca, consumada com expressiva goleada por 6-0.

O SC Braga é quarto classificado da I Liga, com 31 pontos, a seis do Benfica, terceiro, e a 13 dos líderes FC Porto e Sporting.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19