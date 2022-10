AC Milan de Rafael Leão vence em Verona e isola-se no terceiro lugar

Sandro Tonali © Simone Venezia/EPA

O campeão AC Milan foi vencer este domingo a casa do Verona, por 2-1, isolando-se no terceiro lugar da Liga italiana de futebol, numa 10.ª jornada que manteve o Nápoles sozinho no comando.

Dois portugueses foram os protagonistas do primeiro golo, aos nove minutos, nomeadamente Rafael Leão que fugiu pela esquerda e cruzou para a pequena área, onde Miguel Veloso, involuntariamente, desviou a bola para a sua própria baliza.

O azar do Verona seria compensado apenas 10 minutos mais tarde, num cruzamento do alemão Koray Gunter que ainda sofreu um desvio e resultou no empate.

O Verona, 18.º com somente cinco pontos, não conseguiu evitar a quinta derrota consecutiva no campeonato, pois, aos 81, Rebic isolou o médio Sandro Tonali que, de primeira, garantiu a conquista dos três pontos.

Com este resultado, o campeão AC Milan soma 23 pontos, a um da Atalanta e a três do Nápoles, beneficiando do empate entre Lazio e Udinese (0-0) que deixou ambos com 21. O guarda-redes Luís Maximiano esteve no banco dos romanos, e na Udinese o avançado Beto saiu aos 62 minutos.

Pressionado pela Atalanta, que no sábado venceu o Sassuolo por 2-1 e isolou-se provisoriamente na liderança, com 26 pontos, o Nápoles de Mário Rui sofreu muito para continua líder invicto, após tangencial 3-2 sobre o Bolonha, num desafio com constantes mudanças de liderança.

No Estádio Diego Maradona, Juan Jesus, aos 45 minutos, Lozano (49) e Osimhem (69) marcaram para o Nápoles, enquanto Zirkzee (41) e Barrow (51) fizeram os tentos do Bolonha, que é 17.º no campeonato, dois pontos acima da linha de descida.

O vice-campeão Inter Milão venceu a Salernitana, com golos de Lautaro Martínez e Nicolo Barella, e manteve-se colado à zona europeia, em sétimo, a um ponto da Roma de José Mourinho e Rui Patrício, que soma 19, mas que só joga segunda-feira, visitando o lanterna-vermelha, a Sampdoria.