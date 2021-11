Veja o golo de Luis Díaz. AC Milan 0-1 FC Porto (intervalo)

Por Cátia Carmo 03 Novembro, 2021 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Os dragões entraram a vencer em San Siro. Logo ao minuto 6, Grujic conduziu a bola rumo à grande área e passou a Luis Díaz, que estava solto à esquerda. O colombiano não desperdiçou e voltou a marcar aos rossoneri.

Já rola a bola em Milão! Logo no primeiro minuto, Evanilson atirou às malhas laterais. Que grande oportunidade para o FC Porto. Quatro minutos depois, Luis Díaz inaugura o marcador e volta a marcar frente ao Milan depois de ter faturado no Dragão.

Aos 15 minutos, Otávio é derrubado em falta, já perto da área dos italianos. Os dragões têm aqui uma oportunidade de criar perigo. Sérgio Oliveira bate, Evanilson cabeceia ao segundo poste, mas não chega ninguém a tempo de fazer a emenda. O FC Porto esteve muito perto de fazer o segundo golo.

O guarda-redes Tatarusanu evita, pela segunda vez, um novo golo do FC Porto após cabeçada de Grujic aos 25 minutos. Grujic, aos 29 minutos, queixa-se do calcanhar de aquiles, mas rapidamente recupera. Dois minutos depois, Taremi remata, depois de um bom entendimento com Luis Díaz, mas a bola sai ao lado depois de ser desviada por um adversário. É canto para os dragões, do qual resulta mais um cabeceamento perigoso para as mãos do guardião da equipa italiana.

O árbitro dá dois minutos de compensação. No último minuto antes do intervalo, Sérgio Oliveira remata por cima!

Onze do AC Milan: Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Brahim Díaz e Bennacer; Saelemaekers; Giroud e Rafael Leão

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Evanilson

Suplentes do AC Milan: Mirante, Jungdal, Ibrahimovic, Kalulu, Kjaer, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia e Kessié

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Pepê, Uribe, Tecatito, Manafá, Bruno Costa, Toni Martínez, Nanu, Francisco Conceição, Vitinha e Fábio Vieira