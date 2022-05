AC Milan vence Sassuolo e volta a conquistar Liga Italiana 11 anos depois

© EPA

Por Clara Maria Oliveira 22 Maio, 2022 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Após 11 anos de jejum, o AC Milan volta a festejar a conquista da Liga Italiana. A vitória no terreno do Sassuolo, por 3-0, confirmou a conquista do título da formação da cidade de Milão.

O triunfo começou a ser desenhado logo na primeira parte. O francês Olivier Giroud bisou, com golos aos 17 e 32 minutos e Franck Kessie, aos 36, fechou o marcador na região da Emília-Romanha, com a particularidade de as três assistências para os golos terem sido realizadas pelo português Rafael Leão.

SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI! #SassuoloMilan #SempreMilan#AlwaysWithYou pic.twitter.com/4tEngKpDzR - AC Milan (@acmilan) May 22, 2022

O AC Milan conquista, assim, a 19.ª Liga Italiana da história do clube, igualando o rival da mesma cidade, o Inter, e aproximando-se do recordista, a Juventus, que tem 36 campeonatos no seu museu.