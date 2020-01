Bruno Fernandes foi o jogador mais influente do Sporting nos últimos anos © Pedro Rocha/Global Imagens

Oficializado no Manchester United, Bruno Fernandes vai deixar saudades em Alvalade. O internacional português, que deixou o país aos 16 anos para completar a formação em Itália, esteve duas épocas e meia no Sporting, depois da direção leonina, ainda liderada por Bruno de Carvalho, ter desembolsado 8,5 milhões de euros para o contratar à Sampdoria. Sai agora por um valor sete vezes superior.

Foram quase 12 mil minutos de "leão ao peito", entre competições europeias e nacionais. Os números falam por si: em 137 jogos, marcou 63 golos e fez 52 assistências.

De entre os 63 golos, conta-se um hat-trick, frente ao Belenenses SAD, na temporada passada, e nove "bis". Números a fazer lembrar os de um verdadeiro ponta-de-lança.

O primeiro golo foi em casa do Vitória de Guimarães, num remate fora de área que acabou por ser considerado o melhor de agosto na temporada 2017/2018.

Em Portugal, são duas temporadas completas ao mais alto nível. O mesmo número de prémios para melhor jogador do ano. Ninguém foi melhor do que Bruno Fernandes no campeonato, depois do seu regresso ao país.

Ainda assim, a passagem do médio pelo Sporting não ficou marcada apenas por momentos positivos. Bruno Fernandes fazia parte do plantel que foi atacado na Academia de Alcochete, por elementos das claques leoninas. Fernandes foi um dos nove jogadores que entregou a carta de rescisão de contrato à direção do Sporting. Recuou na decisão um mês depois, e efetivou, depois de um início atribulado, a melhor época da sua carreira.

O jogador de 25 anos foi uma das testemunhas em tribunal, no processo do ataque na Academia. Falou perante a juíza Sílvia Rosa Pires em dezembro de 2019 e revelou que "temeu pela segurança da família".

Foi durante a presente temporada que o médio viveu mais um momento atribulado com a camisola verde e branca. Um áudio de Bruno Fernandes mostrou a insatisfação face a alguns colegas de equipa, e causou polémica no seio do grupo de trabalho. O médio criticava a entrega e dedicação de alguns jogadores do plantel, numa altura em que a qualidade de jogo era visada pelos adeptos.

O jogador leonino foi admoestado pelas equipas de arbitragem por 40 vezes: viu 39 cartões amarelos e um vermelho. A expulsão aconteceu em 2019, num jogo frente ao Boavista. Na saída para os balneários, o jogador, frustrado, pontapeou duas portas no Estádio do Bessa. O vídeo correu as redes sociais.

Em novembro passado, o jogador renovou contrato com o clube, o que na prática significou uma melhoria salarial. Na mesma altura, o nome de Bruno Fernandes foi anunciado numa lista de 50 jogadores nomeados para o onze do ano de 2019 da UEFA.

Bruno Fernandes detém o recorde do maior número de golos marcados por um médio na Europa. Foram 33 golos marcados numa só temporada.

No Sporting, venceu ainda duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal. Faltou o desejado campeonato.

O último golo foi frente ao Vitória de Setúbal, no Bonfim, num jogo onde marcou por duas vezes.

Foi também com os "leões" que o médio se estreou na principal seleção das quinas. São 19 jogos e dois golos marcados, o último dos quais valeu a Portugal a qualificação para o Euro 2020. No currículo, o jogador conta ainda com a conquista da Liga das Nações pela seleção portuguesa.

Dono da braçadeira de capitão em Alvalade, ao longo da última época e meia, segue agora viagem para o campeonato inglês.