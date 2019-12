Académica lamenta "situação catastrófica" na academia do clube

A Direção da Associação Académica de Coimbra /OAF vem, com muita tristeza, dar conhecimento aos seus sócios e simpatizantes, da situação catastrófica em que se encontra a Academia Briosa XXI, como resultado das condições climatéricas que se têm feito sentir nos últimos dias. Para mais informamos que pouco se poderá fazer neste momento, pois é imprevisível o que irá acontecer nas próximas horas. Iremos solicitar todas as ajudas possíveis e activar todos os mecanismos, visando salvaguardar tudo aquilo que for possível, e iniciar a reconstrução de tudo o que estiver danificado irreversivelmente.

A post shared by Académica / OAF (@academicaoaf) on Dec 21, 2019 at 6:56am PST