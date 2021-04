Académica volta a empatar e complica luta pela subida de divisão

Académica - FC Porto B, 1-1 © Tony Dias/Global Imagens

Por Lusa 10 Abril, 2021 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Académica empatou este sábado na receção ao FC Porto B (1-1), em jogo da 28.ª jornada da II Liga de futebol, e pode perder o terceiro lugar, que dá acesso ao 'play-off' de subida à I Liga.

Os golos foram apontados na primeira parte, primeiro para a 'briosa', aos nove minutos, por Bouldini, o melhor marcador da II Liga, tendo a equipa portista empatado aos 17 minutos por N'diaye.

Os 'estudantes' registam o quarto empate consecutivo no campeonato e somam 49 pontos, os mesmos do Vizela, segundo classificado, que ainda não jogou nesta jornada, e mais um do que o Feirense, quarto da tabela, também com menos um jogo.

A Académica começou melhor o jogo, muito pressionante na frente, e chegou cedo ao golo, aos nove minutos, pelo marroquino Bouldini, num remate cruzado, após um grande passe de Sanca.

O FC Porto B, último da tabela classificativa, reagiu e aos 17 minutos chegou ao empate, por N'diaye, na sequência de um remate de João Mário de fora de área, na sequência de um pontapé de canto.

Nesta fase, a equipa nortenha estava melhor no jogo e, aos 28 minutos, João Mário, numa incursão pela esquerda do seu ataque, desferiu um remate ao poste da baliza defendida por Mika.

Três minutos depois, o guarda-redes da 'briosa' evitou o segundo golo dos portistas, com uma grande defesa, na marcação de um livre direto por Carraça.

Já no período de compensação, Silvério poderia ter levado a Académica a vencer para o intervalo, mas o remate do defesa central saiu a rasar o poste, na sequência de um pontapé de canto.

O jogo foi mais aberto no segundo tempo, tendo a melhor ocasião de golo pertencido ao FC Porto B, aos 83 minutos, num remate na área de Namaso, que Mika defendeu para canto.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra

Académica - FC Porto B, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Bouldini, 9 minutos.

1-1, N'diaye, 17.

Equipas:

- Académica: Mika, Fabiano, Rafael Vieira, Silvério, Mike, Diogo Pereira, Traquina (Dani, 90), Guima, Fabinho (Chaby, 69), Sanca (Mayambela, 74) e Bouldini.

(Suplentes: Stojkovic, Pinto, Dani, Fábio Vianna, Mayambela, Kay, Chaby, Zé Castro e Mimito).

Treinador: Rui Borges.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição (Gonçalo Borges, 87), João Marcelo, Malang Sarr, Carraça, N'diaye (Tiago Matos, 81), Rodrigo Valente (Diogo Ressureição, 90+1), João Mário, Bernardo Folha, Boateng (Rodrigo Pinheiro, 87) e Namaso.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Johan Gómez, Tiago Matos, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Diogo Ressureição e Igor Cássio).

Treinador: António Folha.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Silvério (39), Malang Sarr (64), Bouldini (66), N'diaye (75), Guima (76) e Fabiano (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.