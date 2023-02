Jogo sem golos. Académico de Viseu 0-0 FC Porto (intervalo)

© Tony Dias/Global Imagens

O FC Porto, detentor do troféu, pode chegar hoje pela sexta vez consecutiva às meias-finais da Taça de Portugal de futebol, na visita ao Académico de Viseu, da II Liga, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Com as várias ausências no onze por lesão, nomeadamente de Otávio, Eustáquio e Wendell, Sérgio Conceição lançou de início Bernardo Folha, Zaidu e André Franco. Taremi e Galeno também ficaram de fora, por opção, entrando Toni Martínez e Namaso.

Sem grandes ocasiões de golo, o Académico de Viseu era quem tentava mais vezes chegar À baliza adversária. Com quase meia hora de jogo, os dragões quase não tinham esboçado uma jogada de ataque.

E foi mesmo aos 30 minutos de jogo que o FC Porto criou perigo na baliza da casa. Pepê criou a jogada pelo meio e soltou para Namaso que rematou fraco para a defesa de Gril.

O Académico de Viseu também teve uma grande oportunidade de golo. Perto do intervalo e depois de um livre da direita, André Clóvis remata forte, mas ao lado da baliza.

Onze do Académico de Viseu: Gril, Tiago Mesquita, Arthur Chaves, André Almeida, Milioransa, Tomás Silva, Messeguem, Toro, Quizera, Ott e André Clóvis.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Pepê, Uribe, André Franco e Bernardo Folha; Namaso e Toni Martínez.

Suplentes do Académico de Viseu: Mbaye, Icaro, Yuri Araújo, Ramirez, Rodrigo, Bandeira, Labila, Luisinho e Pana.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Taremi, Galeno, Grujic, Rodrigo Conceição, Manafá, Evanilson, João Marcelo e Gonçalo Borges.