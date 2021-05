Acelerador na estrada, travão no público. Rali de Portugal arranca com restrições

© Adelino Meireles/Global Imagens

O Rali de Portugal sai para a estrada esta quinta-feira, com partida em Coimbra. É o primeiro com público esta temporada, mas há regras a cumprir para quem quiser assistir à prova.

Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), organizador da prova, apela ao público que use máscara e mantenha a distância de segurança recomendada pelas autoridades sanitárias.

A autofiscalizarão é fundamental para assegurar o cumprimento das normas associadas à pandemia, uma vez que não é possível "ter um polícia a cada 100 metros", explica o presidente da ACP em declarações à TSF.

A segurança foi reforçada com um aumento em "60%" do dispositivo destacado para o evento, em comparação com o último rali. Nas estradas vão estar cerca de três mil agentes da Guarda Nacional Repúblicana (GNR) e entre 200 e 300 comissários de prova.

Há ainda regiões com regras específicas, como Lousada, onde há limitação da assistência a 30% dos espaços reservados. Na passagem pela cidade do Porto não está autorizada a presença de público.

Para os pilotos, que "adoram estar em Portugal, principalmente por causa do tempo", este será o primeiro rali com público, mas também o primeiro rali com sol e o primeiro rali de terra, "que eles adoram também".

O presidente da ACP espera que a prova contribua para a restauração e hotelaria do interior, já que "o Rali de Portugal é uma alavanca da economia local e regional".

O Turismo do Centro estima que a região receba cerca de 200 mil pessoas durante a prova que decorre até ao dia 23 de maio, com classificativas em Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, e Norte, em Lousada, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante, Porto, Felgueiras e Fafe.