Acelerar (para voltar a parar) antes de um clássico

© Pixabay

Por João Nuno Coelho 14 Dezembro, 2019 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 14ª jornada do campeonato é a última de 2019 - o que significa nova paragem de 3 semanas na prova -, e precede a ronda que tem como cabeça-de-cartaz o Sporting-Porto, no dia 5 de janeiro.

Benfica - Famalicão (sábado, 17h00)

Para os encarnados poderem chegar ao final do ano com vantagem de 4 ou mais pontos sobre o Porto (antes da deslocação dos dragões a Alvalade), precisam apenas de vencer na Luz um Famalicão que, apesar de terceiro classificado, tem vindo a perder gás. Depois de um setembro brilhante, os minhotos apenas venceram 1 jogo em 6, perdendo no Dragão, em Portimão e com o Tondela em casa.

Ouça o programa Números Redondos, com João Nuno Coelho e Teófilo Fernando 00:00 00:00

Claro que os famalicenses têm no seu cartão-de-visita a vitória em Alvalade e o empate em Braga, assim como os 26 golos marcados que garantem um impressionante 2º melhor ataque da prova. No entanto, a fragilidade defensiva tem passado a sua fatura (a equipa de João Pedro Sousa é a 4ª pior da liga neste particular, com 21 tentos sofridos, para o que contribuiu grandemente o fato de ser um dos conjuntos que concede mais remates - à média de 14.8 por jogo).

Além disso, o Famalicão vai defrontar a melhor defesa da prova (5 golos sofridos), e que, na Luz, em sete jogos do campeonato só permitiu golos frente ao Porto. Para lá disso, em casa as águias já marcaram 18 tentos e possuem os dois melhores marcadores da prova: Pizzi e Carlos Vinicius, ambos com 9 golos.

Há muito tempo que um clube não tinha os dois melhores goleadores, já no segundo terço do campeonato. O avançado brasileiro leva 8 golos nos últimos 5 jogos da liga, apresentando um incrível aproveitamento das ocasiões de que dispõe (até ao momento concretizou 9 em 12). O caso de Pizzi é diferente (9 golos em 17 oportunidades) mas não deixa de ser notável para um médio. Ainda para mais o português tem também 6 assistências na prova, que o tornam igualmente líder neste ranking, a par de Grimaldo e Bruno Fernandes. Pizzi teve influência direta em cerca de 50% dos golos do Benfica na liga.

Já Grimaldo assume-se como o melhor assistente entre todos os defesas do campeonato, com mais dois passes para golo do que o portista Alex Telles.

Probabilidades Números Redondos: Benfica 86% / Empate 10 %. / Famalicão 4%

Santa Clara - Sporting (segunda, 19h00)

O Sporting vem de duas deslocações desastrosas, para o campeonato, já com Silas no banco, que o tiraram praticamente do filme da luta pelo título. As derrotas em Tondela e Barcelos estarão na memória de todos a propósito da visita aos Açores, esta segunda-feira.

E todos se lembrarão também, com certeza, da excelente réplica que o Santa Clara deu na receção ao Benfica, ainda bem recentemente (derrota por 1-2, mas com superioridade insular no número de ocasiões de golo criadas, 6-3). Apesar disso, o conjunto de João Cardoso está a atravessar um momento difícil: já não ganha há seis jogos (3 empates e 3 derrotas), ocupando um 13º lugar que não garante a tranquilidade com que começou o campeonato. Para isso contribui muito o desempenho caseiro sofrível (apenas 2 triunfos), com somente 6 golos marcados entre portas.

Claro que, neste momento. já todos percebemos que parar este Sporting depende essencialmente da capacidade de controlar Bruno Fernandes. Os números do craque leonino falam por si: em todas as competições já marcou 12 golos, a que junta 8 assistências e outras 5 participações decisivas em golo. Só no campeonato, teve influência decisiva em 14 dos 20 golos do Sporting. Qualquer coisa como 70%!

Em termos de confronto histórico, o Sporting até se dá bem nos Açores, onde venceu o Santa Clara 3 vezes (as últimas 3) e empatou uma.

Probabilidades Números Redondos: Santa Clara 10% / Empate 25% / Sporting 65%

Porto-Tondela (segunda, 20h15)

Para os portistas, é fundamental não perder mais pontos para o líder Benfica antes da complicada visita a Alvalade (onde não ganha há mais de 10 anos).

Claro que ninguém tem melhor registo caseiro no presente campeonato do que o Porto, que ganhou os 6 jogos no Dragão, com saldo de 15-0 em golos. Mas atenção a este Tondela que, além de estar num confortável 8º lugar, é a segunda melhor equipa enquanto visitante, com o mesmo desempenho do Porto (4 vitórias, 2 empates, 1 derrota). E até tem mais um golo marcado fora de casa do que os portistas (11 contra 10) e somente mais um sofrido (7 contra 6).

Curiosamente, a equipa do espanhol Natxo Gonzalez é a pior da prova como visitante, talvez porque depende demasiado do seu forte contra-ataque / ataque rápido, conseguindo marcar por 4 vezes em Vila do Conde, por 3 na Madeira e outras tantas em Famalicão (na última jornada), vencendo todos estes encontros. Note-se que os famalicenses ainda não haviam perdido em casa.

Quanto ao Porto, os números dizem que tem vindo a piorar em termos de desempenho ofensivo nas derradeiras jornadas. Sensivelmente desde que Uribe e Luiz Dias saíram do grupo dos mais utilizados diminuiu o número médio de ocasiões de golo (de 6.8 para 4) de remates por jogo (de 17 para 12), de remates no alvo (de 6.9 para 5), e de remates dentro da área adversária (de 10.4 para 7.1).

Aliás, o Porto, que à 9ª jornada dominava todos os dados ofensivos do campeonato, foi entretanto ultrapassado em alguns destes indicadores (mormente no número médio de remates e de remates na área por encontro), pelo Braga.

Na história das receções do Porto ao Tondela já aconteceu uma surpresa, logo na estreia (0-1 em 2016), mas seguiram-se 3 vitórias consecutivas dos portuenses, embora por apenas 1-0 nos dois últimos campeonatos.

Probabilidades Números Redondos: Porto. 83% / Empate 9% / Tondela 8%