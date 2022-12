William Carvalho espera Suíça com "muita posse de bola" e preparada para travar avanços de Portugal

Por Cátia Carmo 04 Dezembro, 2022 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

William Carvalho avisa a Suíça de que vai encontrar em Portugal um "adversário completamente focado", que quer ganhar o jogo. Já do lado suíço, a seleção nacional espera uma equipa com "muita posse de bola".

"Uma equipa unida e com excelentes jogadores. Tem havido muitas surpresas neste Campeonato do Mundo, temos de estar focados do primeiro ao último minuto para que as coisas corram como queremos", afirmou William Carvalho.

Sobre o episódio da substituição de Cristiano Ronaldo no jogo com a Coreia do Sul, o internacional português recusa comentar e apenas diz que o grupo está unido.

"Como sempre, desde o primeiro dia. Temos trabalhado bem. Acreditamos que podemos fazer coisas boas, como temos feitos. Essa situação já foi esclarecida com o Cristiano, não sou eu que posso falar sobre o assunto", disse.

Questionado sobre a relevância que Bruno Fernandes tem demonstrado na seleção neste Mundial, tanto a marcar golos como a fazer assistências, William reforça que o camisola 8 é um grande jogador e tem comprovado a sua qualidade ao longo dos anos.

"Está a fazer uma excelente temporada no Manchester e ajudado a seleção da forma que esperamos. O grupo está preparado para lidar com o Bruno e os restantes jogadores", sublinhou William de Carvalho.

Para já, na opinião do jogador os objetivos da seleção na competição estão a ser atingidos. A fase de grupos foi ultrapassada, em primeiro lugar do grupo. Agora seguem-se os oitavos.

"Neste momento está a correr como queríamos", reforça.

Portugal prossegue este domingo a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial 2022 de futebol, com a Suíça, numa sessão em que Fernando Santos deverá ter todos os elegíveis à disposição no relvado.

No centro de treinos de Al-Shahaniya, a seleção nacional tem um treino agendado para as 17h00 locais (14h00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Depois de no sábado apenas 12 jogadores terem participado no primeiro apronto após o desaire com a Coreia do Sul (1-2), já que os titulares nesse encontro fizeram apenas trabalho de recuperação, é expectável que o selecionador conte com os 23 atletas disponíveis.

Na sexta-feira, a equipa das quinas perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.