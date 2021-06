"Não se pode comparar a Hungria com a Alemanha. Não há comparação possível"

Fernando Santos, selecionador nacional © Hugo Delgado/EPA

Fernando Santos descarta o favoritismo frente à Alemanha, mas reconhece que, desde que venceu o Europeu em 2016, a seleção portuguesa passou a ser mais respeitada.

"Neste momento penso que não há nenhuma equipa na Europa e no mundo que pense que é fácil ganhar a Portugal. A Alemanha sabe que vai ter pela frente uma grande equipa, mas as duas equipas vão respeitar-se. Daí a acharmos que Portugal é favorito acho que estamos a ultrapassar os limites", explicou o selecionador nacional.

Levado a comparar o próximo encontro com o anterior, frente à Hungria, o selecionador nacional sublinha que "não há comparação possível".

"Não se pode comparar a Hungria com a Alemanha. A qualidade individual dos jogadores não tem nada a ver, sei é que é uma grande equipa e Portugal também. Portugal, ao longo destes anos, tem demonstrado que é uma equipa capaz sem bola", afirmou Fernando Santos.

Desafiado recordar o jogo da Alemanha frente à França, o treinador afirma que a equipa francesa defendeu a maior parte do tempo, fazendo um jogo fantástico em termos táticos.

"Conseguiu muitas vezes equilibrar o jogo, condicionando a Alemanha a fazer o seu jogo normal. Uma arma fundamental é ter bola e colocá-la no meio campo adversário", ressalvou o selecionador nacional.

Já Rúben Dias confessou que já falou com Gündoğan, jogador da Alemanha e seu colega de equipa no Manchester City, mas revelou que desejaram apenas boa sorte um ao outro. Para o defesa, ambas as equipas são muito fortes.

"São duas equipas que têm um estilo de jogo dominador. Sabemos os jogadores que a Alemanha tem, mas também temos as nossas armas. Os números são apenas uma motivação maior, gosto de estar lá em cima. São um fator que me faz querer mostrar a mim mesmo que estou bem fisicamente e forte", disse o internacional português.

Fernando Santos e Rúben Dias antecipam o próximo jogo de Portugal no Euro 2020, que acontece no sábado, com a Alemanha. As duas seleções jogam a partir das 17h00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F da competição, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

